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Amin el A. stuurt als een gek, rijdt 86-jarige vrouw dood, verlaat plaats ongeval, maar zijn advocaat wordt boos als nabestaanden schelden

WTF

Bizar fragment uit een bizar rechtbankverslag van Rijnmond-ster Paul Verspeek over de zaak tegen Amin el A., die als een totale gek door Rotterdam en omstreken reed in een auto die hij had geleend voor een proefrit, botste met een 86-jarige vrouw die uiteindelijk overleed, er daarna volgens getuigen 'als een haas' vandoor ging om later zijn auto schoon te poetsen en doodleuk de sportschool in te duiken, vervolgens dagenlang de auto niet inleverde om nadat die door de politie was afgepakt, samen met zijn rijbewijs, doodleuk nog een keer een proefrit in een dure auto te gaan maken

"De familie neemt het de verdachte zeer kwalijk dat hij is doorgereden: “Welke laffe, waardeloze hond doet dit? Jij dus. Je hebt haar achtergelaten als oud vuil om jouw vege lijf te redden.”

De opmerkingen schieten de advocaat van El A. in het verkeerde keelgat. “Hier is mogelijk sprake van een strafbare belediging.” Hij vraagt de rechter om even op de gang te mogen zitten. “Om te kalmeren.”"

WTF hee. Strafbare belediging. Iemand die een laffe, waardeloze hond is een laffe, waardeloze hond noemen. Strafbare belediging. Ja een belediging voor honden zeker. Hoe krijg je het uit je muil. Wat ben je dan een laffe, waardeloze hond.

Tags: amin el a, laffe waardeloze hond, advocaat
@Ronaldo | 11-06-26 | 19:00 | 188 reacties

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