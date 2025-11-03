achtergrond

ZoekZoek. Een advocaat voor Ridouan Taghi

Iemand???

Ben jij

  • Een ervaren strafrechtadvocaat
  • Of een beginnende strafrechtadvocaat, dat mag ook
  • Of überhaupt iemand die wel eens wetboek in zijn hand heeft gehad

Dan zijn WIJ, de rechtsstaat, op zoek naar JOU, wij bieden

Solliciteer

Tags: taghi, advocaat, mislukt
@Ronaldo | 03-11-25 | 12:05 | 20 reacties

Reaguursels

