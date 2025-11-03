ZoekZoek. Een advocaat voor Ridouan Taghi
Iemand???
Ben jij
- Een ervaren strafrechtadvocaat
- Of een beginnende strafrechtadvocaat, dat mag ook
- Of überhaupt iemand die wel eens wetboek in zijn hand heeft gehad
Dan zijn WIJ, de rechtsstaat, op zoek naar JOU, wij bieden
- Een uitdagende functie
- In het hart van de rechtsstaat
- Midden in een dynamische organisatie
- Met kleurrijke collega's
- En een complexe omgeving
- Voor bepaalde tijd, met uitzicht op een permanent verblijf in een staatshotel
Solliciteer
- As je as je as je as je as je as blieft, want we kunnen niemand vinden
