Nu aan de gang: de liquidatiezaak Eftermid, met als saillaint gegeven - lang verhaal kort - een kroongetuige (ene Dominique K.) die in de cel náást de baas van een rivaliserende groep (ene 'Piet Costa') werd geplaatst. Omdat er geen middenweg is rijst de vraag: is de overheid wérkelijk zo gewiekst en hebben ze dat bewust gedaan, of is de overheid gewoon heel erg dom en hebben ze dat per ongeluk gedaan. Hoewel ze de eerste optie nooit zullen toegeven zeiden de officieren van justitie, en volgde er in een persbericht: "Dat de 29-jarige kroongetuige in onderzoek Eftermid in een cel naast de man die als ‘Piet Costa’ bekend staat is geplaatst, is louter toeval." Misschien is onze overheid dus wel gewoon heel erg dom, en in dat licht verbaast het ook nauwelijks dat Ridouan Taghi (die tot zijn aanhouding werd gezien als de koning van de onderwereld) in de gevangenis is overgeplaatst 'naar een meer open afdeling' waar hij contact kan hebben met zijn rechterhand Saïd Razzouki. Zelfs Taghi's detentieadvocaat vindt dat maar raar: "Thomas van der Horst laat weten dat op de afdeling contact mogelijk is en dat dat er ook geweest is. Hij zegt ook verbaasd te zijn door de overplaatsing." Takkie werd aangehouden in 2019, en dáárna werd advocaat Youssef Taghi gepakt wegens het doorspelen van berichten, werd Inez Weski gesnapt, werd Peterrrrrr omgelegd, enzovoorts. Enfin, kopstukken uit een organisatie gezellig met elkaar laten klessebessen, wat kan er eigenlijk misgaan?