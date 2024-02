Nu Taghi voor een levenslange vakantie naar de all inclusive EBI is gestuurd, richt het OM de pijlen op zijn handlangers. Slechts een paar uur na de afronding van het Marengo proces maakte het Openbaar Ministerie bekend dat het Taghi's ex-advocaat Inez Weski gaat vervolgen voor deelname aan een criminele organisatie. Een aanklacht die makkelijker te bewijzen valt nu de Marokkaanse Dubai-boy 'CEO van een boevenclub' op zijn strafblad heeft staan. De monochromatische Weski zou haar positie als advocaat hebben misbruikt om informatie van Taghi met de buitenwereld te delen, zoals dat wel vaker gebeurt bij Taghi-juristen. Daarvoor werd ze al uit haar beroepsgroep getrapt en bracht ze een tijdje in voorarrest door, maar nu wil het OM doorpakken en haar voor langere tijd huisvesten bij haar voormalige cliënten. Nu al benieuwd of het OM lang genoeg kan stoppen met blunderen om deze zaak rond te krijgen.