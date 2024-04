En wat hebben we hier? Het is de lunchpauze van de developers en de computernerds van het Openbaar Ministerie! Hoe denken ze bij het Openbaar Ministerie steeds belangrijker wordende cybercrime aan te kunnen pakken als het ze zelf niet eens lukt om mailtjes van advocaten te openen? "Door ict-problemen kunnen officieren steeds vaker niet e-mailen of dossiers raadplegen. 'En communiceren met advocaten is lastig. Want je kunt niet openen wat ze sturen', zegt een officier van justitie. (...) Op het eigen intranet maakte het OM maandag bekend een speciale task-force te hebben ingesteld om de moeilijkheden op te lossen. Officieren van justitie en hun medewerkers kunnen steeds vaker geen e-mails ontvangen, versturen of openen. Aanklagers kunnen ook niet in hun dossiers die tegenwoordig allemaal gedigitaliseerd zijn."

Dit is: schrijnend. En het is niet alleen schrijnend omdat het gewoon schrijnend is, het is ook schrijnend dat het al JAREN schrijnend is. Kijk hier, 2021: "Door technische problemen kunnen meer dan duizend werknemers – dat is ongeveer een op de vier personeelsleden van de organisatie – 'hun werk nagenoeg niet uitvoeren'." Glas plas was. Maar modder vooral voort hoor, kneuzen. Mocht jullie hulp zoeken: Rudy Bouma (Nieuwsuur) kent nog wel een goede expert.