Fantastisch nieuws voor het OM, voor (de zeikerds van) de rechtspraak, voor alle slachtoffers van misdrijven, zelfs voor daders van misdrijven en dus voor: heel Nederland! Het Openbaar Ministerie meldt in haar jaarbericht dat er in 2024 wel 214.500 misdrijfzaken zijn afgehandeld, wat 10% meer is dan in 2023. Vooruitgang! Toch wil Rinus Otte, voorzitter van het College van procureurs-generaal, de champagnefles nog niet ontkurken: "Te veel strafzaken wachten te lang op behandeling en er worden te weinig aangiftes opgepakt, zeker bij veelvoorkomende criminaliteit zoals inbraken, vernielingen en mishandelingen. Ook op de alsmaar toenemende online criminaliteit hebben we nog onvoldoende antwoord." Nou kunnen we die nuance best begrijpen, en sowieso is elk misdrijf er een te veel, om er maar eens een mooi en waar cliché in te gooien. Gelukkig is Otte ook niet in zijn eerste cliché gestikt want die wil nog even het volgende kwijt: "Het gaat hier niet om zaken, maar om mensen, verdachten en slachtoffers."

De strafketen ontlasten en zaken sneller behandelen blijft een belangrijk doel voor het OM en wat natuurlijk bijzonder goed helpt om de druk wat van die strafketel te halen is allerlei Pallie-demonstranten (benieuwd of hierrrr nog wat van terecht is gekomen trouwens) of XR-doemdenkers oppakken, even later gewoon weer laten gaan en NIET vervolgen (of ze helemaal niet vinden door gezichtsbedekkende kleding), en als je van de honderden reljongeren in Scheveningen maar twee stuks in de kraag vat doe je ook puik werk (jaja vooralsnog). Maar goed, zul je zien dat door al die geweldige verlichting van het strafrechtsysteem juist tijd en ruimte overblijft om een volledig team van OvJ's op Marco Kroon te zetten (voor de misdrijfcijferfetisjist hele jaarbericht hier).