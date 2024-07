Het Openbaar Ministerie wil graag dat u een hekel krijgt aan het Openbaar Ministerie. Anders kunnen wij het bericht UvA-relschopper ’Ozzy’ vrijuit wegens gebrek aan bewijs ondanks bekentenis en beelden niet verklaren. Het OM gaat "Ozzy" (dossiertje hierrr) niet vervolgen omdat er volgens het OM geen sprake is van "openlijk geweld in vereniging" omdat hij in zijn eentje geweld heeft gebruikt. Wij zijn geen juristen, maar wij zouden iemand dan alsnog vervolgen voor, we noemen maar wat, GEWELD GEBRUIKEN. Temeer daar Ozzy zelf heeft bekend dat hij een ME'er heeft geschopt. "Turkdogan zegt dat hij daarnaast ’low kicks’ uitdeelde aan ME’ers, gericht op de zwakke plek in hun harnas. En hij gooide met fietsen, zegt hij zelf." Maar volgens het OM is er nu 'te weinig bewijs'. Weet u trouwens wie het ook niet eens is met het OM? Ozzy zelf! "„Dit vind ik echt superslecht!”, schrijft hij in reactie op de officier van justitie. „Ontbreken van overtuigend bewijs? Er zijn camerabeelden en ik heb zelf bekend, dus hoe overtuigender kan je nog zijn?”"

Inderdaad. Hoe dan?