Kijk dit is democratie. De tot ieders en zijn eigen verontwaardiging niet veroordeelde UvA-relschopper Ozan Turkdogan is een echte Amsterdammer en voor echte Amsterdammers is er altijd tijd en ruimte in de echte Amsterdamse gemeenteraad. Ozzy vroeg aandacht voor 4 punten. Puntje 1 ging over zijn uitkering (ingetrokken, eens), puntje 2 over de gemeentebelasting (te hoog, eens), puntje 3 over het gebrekkige democratische gehalte van de aanstelling van burgemeester Halsema (ontzettend eens), maar bij puntje 4 raakte Ozzy ons een beetje kwijt. Nou ja, oordeelt u zelf maar.