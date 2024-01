De nieuwe baas van het Openbaar Ministerie Rinus Otte (u weet wel, die als rechter Michael Panhuis geen TBS wilde geven, de rest is geschiedenis) geeft het XR-tuig liever koffie en thee dan ze te gaan vervolgen. Da's tegen het zere been van Lilian Helder. De PVV BBB'ster kreeg afgelopen dinsdag tijdens het Vragenuur nog de toezegging van minister van Justitie en Veiligheid Dilan Yesilgöz dat ze met het OM gaat praten om te kijken of XR wellicht als criminele organisatie kan worden bestempeld. Maar het OM luistert net zoveel naar de VVD-leidster als heur eigen Eerste Kamerfractie. Otte zegt tegen Rick Nieman liever een bakkie te doen met het snelwegrapaille. MET HARTELIJKHEID.