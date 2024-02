Momentje bij Vandaag Inside, het Buitenhof voor de gewone man. Aan de bar de voor opruiing veroordeelde Sieger Sloot en Hannah Prins (casuïstiek) van Extinction Rebellion. De klimaatplakkersclub die twee dagen na de slachtpartij in Israël de nieuwe cOmMuNiTy XR-Pogrom begon terwijl Trees in het vliegtuig zat. De Snor zit gisteren te slijmen maar De Gijpvogel - moreel baken in duistere tijden - vraagt zich af wat dát soort lui eigenlijk in zijn programma doen. Niet normaal maken wat niet normaal is, zoals die andere koning al een keer zei. Nette vent die René van der Gijp.