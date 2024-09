I can excuse 'dat is toch geen Fries' but i draw the line at 'kutprogramma'

Geen idee of u weleens een relatie met een borderliner hebt gehad maar dankzij Vandaag Inside maken dagelijks honderdduizenden Hardwerkende Nederlanders™ kennis met het fenomeen. Constante stemmingswisselingen, een stortvloed aan (veelal loze) dreigementen, hyperbolische woedebuien; allemaal rechtstreeks uit het doldwaze draaiboek der damesdebielen. En uiteindelijk gaan ze natuurlijk helemaal niet stoppen, al schermt Van der Gijp daar nu wel mee in de T. Gisteren zei Derksen namelijk dat hij het een inhoudsloos kutprogramma vindt, en nou, dan moet je net Gijpie hebben. "Die man sprint na de eindtune van tafel naar zijn auto. Ik ben altijd degene die gasten nog een knuffel geeft. Hij is maar met één ding bezig en dat is met zichzelf," aldus de man met de mooiste lach van Nederland, die altijd enorm begaan is met het lot van anderen. "Ik zal vanavond ook eerlijk zeggen – en dat meen ik uit de grond van mij hart – dat ik niet meer aan tafel ga zitten met iemand die zijn eigen programma k*t noemt. Dat ga ik écht niet doen.”

Overigens: VI mag dan wel een inhoudsloos kutprogramma zijn, het is wel óns inhoudsloos kutprogramma, en we gaan net als u vanavond gewoon lekker kijken.

Update Dat was snel. Borderliner Van der Gijp is tot bedaren gekomen en laat weten vanavond gewoon in de uitzending te zitten. Excuses Derksen ook niet meer nodig. Het glas water is gewoon weer: een glas water.

