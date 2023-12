Crisisoverleg op Hoofdkantoor Jumbo morgenvroeg. Volgens het gezaghebbende opinieprogramma Vandaag Inside van John de Mol komen Tessa Appels van de Jumbo niet van Hollandsche fruitbomen, maar uit de anussen van anaal performers op internet. Anaal Performers zijn mensen (m/v) die objecten in hun bips proppen & uitpoepen en daar heel rijk van worden (we hebben het over 70.000, per maand). Vanavond werd in Vandaag Inside de nieuwe commercial van Jumbo over friszure Tessa Appels tot moes vermorzeld door er een gore zieke smerige poeptwist aan te geven waardoor niemand in Nederland ooit nog appels (of überhaupt Jumbo-fruit, weet u veel waar die Jumbo-bananen gezeten hebben) gaat kopen bij de Jumbo. Iedereen lachen gisteravond, zelfs Merel Ek. Maar wacht maar tot die claim van 100 miljard komt. JUMMMMMbo. Filmpje hieronder is 18+. Zwaar NSFW & best wel goor.

