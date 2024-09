Weten we zeker dat het Leo Lucassen niet is? (Ja dat weten we zeker)

Ja hee hoor es. Dit was dus prima. Hein de Haas is een soort Leo Lucassen, maar dan eigenlijk helemaal geen Leo Lucassen, want Hein de Haas erkent juist dat er door migratie ook problemen zijn, en Hein de Haas zuigt geen feiten uit zijn duim, en Hein de Haas hangt geen stropoppen op om goedkope puntjes te scoren en/of massaslachtingen te bagatelliseren, en als Hein de Haas een opiniestuk in NRC schrijft, hoeft die krant dat niet te rectificeren. Nou ja, Hein de Haas, een socioloog met verstand van migratie die wij hier al eerder aanhaalden, mocht gewoon uitpraten bij Vandaag Inside. Bij dat programma wordt iedereen die maar wat lult (oftewel: vrijwel iedereen die op tv is) onderbroken, maar mensen die niet maar wat lullen, ook tot verbazing van de heren aan tafel die zich doodschrikken omdat ze opeens in het meest informatieve programma van Nederland terecht zijn gekomen, kennelijk niet. En dat levert een prima stukje kijktelevee met het nodige realisme in het migratiedebat op. KIJKTIP derhalve.