Israël had eind 1948 156.000 Arabieren binnen zijn grenzen, een groep die floreert, stemrecht heeft voor de Knesset, dient in het Israëlische leger en meer vrijheden heeft dan Arabieren in de meeste Arabische landen en inmiddels gegroeid is naar ruim twee miljoen . Goed omgaan met minderheden kan in de zandbak. Zelfs direct nadat in 1948 vijf Arabische landen probeerden Israël te vernietigen.

Binnen het nieuwe Syrië waren de Joden op, dus ging de etnische zuivering verder met Christenen . Voordat we islamitische Syrische vluchtelingen uitzetten, moeten we eerst zeker weten dat ze de Koran goed kunnen reciteren , anders worden ze op straat gedood. Paus in ruste Franciscus maakte zich openlijk zorgen over het geweld tegen Christenen in Nigeria , Congo , Noord Korea enzovoorts .

Palestijnen herdachten deze week de uitkomst daarvan als Nakba. Het VN-besluit van 1947 was beter. Tussen 1948 en 1967 viel de Gazastrook onder Egypte en de Westelijke Jordaanoever onder Jordanië. Er kwamen geen vredige oases. Zes Arabische landen probeerden in 1967 Israël te vernietigen. Gaddafi was vernietigend over hun agressie. Egypte sloot vrede in 1978, Jordanië in 1993. Vrede kan, vrede moet.

Arabische landen gaan iets minder goed om met hun Christelijke en Joodse minderheden. Dit kaartje laat zien hoe dertien Arabische landen hun Joodse bevolking bijna geheel verdreven. Antisemitisme in Oost-Europa gaf hetzelfde effect. Het is een wereldwijde drijfjacht waar men eerst Joden als fazanten opdrijft, en daarna klaagt over hun aanwezigheid in het beloofde land. Ze konden nog niet naar Mars.

Meer dan 1 op de 3 Joden werd vermoord tijdens de Shoah, de Holocaust. Niet van de Joden in Europa, maar van alle Joden ter wereld. Helaas is de Joodse gemeenschap in aantal nooit hersteld, terwijl de rest van de wereld over dezelfde periode verdrievoudigde. Aan deze cijfers is zichtbaar dat de Jodenjacht nooit gestopt is. De Palestijnse bevolking vervijfvoudigde, hun toekomst is zeker.

In 2005 kregen de bezette gebieden zelfbestuur en in 2006 koos de Gazastrook Hamas. De verkiezingen zijn daarna afgeschaft. 165.000 Palestijnen gingen dagelijks de grens over naar Joodse werkgevers. Aan het gammele hekje tussen de Gazastrook en Israël is te zien hoe naïef men in die vrede geloofde. Egypte heeft een tankgracht en meerdere lagen hekwerk. Helaas doceerden VN-docenten haat. (PDF)

Negentien jaar zelfbestuur eindigde in 7 oktober 2023. Noodhulp wordt in Gaza geplunderd, 90% van de hulp en vrachtwagens verdwijnt. Hamas smokkelt wapens in noodhulp. Hamas gijzelt, martelt en vermoordt zijn eigen bevolking om aan de macht te blijven. Wie protesteert wordt doodgemarteld. De interne doodscultus van Hamas is de basis van de externe pogrom. Met Hamas komt er nooit vrede.

Kill the Boer is het krijgslied dat in een vol Zuid-Afrikaans stadion wordt gezongen. De dresscode is rood/zwart, bijna iedereen heeft een rood baretje op. Zulke opruiing, kleurstelling en haat hebben we twee weken geleden nog herdacht. Met de hand doen ze een pistool na, en het refrein is het geluid van een machinegeweer. De bloeddorst in de ogen van de artiest laat niets aan de verbeelding over.

Binnen de Zuid-Afrikaanse statistieken zijn de meeste moorden wederom binnen zwarte, kansarme gemeenschappen. Zwarte slachtoffers zijn in steden oververtegenwoordigd. Ruim 26 duizend mensen worden per jaar vermoord, er is een gigantisch probleem met roofmoorden. De regering ziet jaarlijks tientallen moorden op boerderijen als een paar promille, als verwaarloosbare ruis op het geheel.

Afrikaners zien dit anders, die zien in de periode 1990 tot 2017 dat 87,6% van de moorden op hun erf een blanke familieleden zijn. (PDF p3) Die zien het brute geweld voor de moord. Samen met de oproepen tot lynchpartijen hebben ze doodsangst. Trump erkent ze als vluchtelingen, zoals in Australië in 2018. Mugabe leerde op de harde manier dat blanke boeren noodzakelijk zijn voor genoeg voedsel.

Het lijkt wel alsof allerlei politici en activisten bevangen zijn door de waan van de dag, en niet het langzaam maar zekere proces. Ze blijven zitten als kikkers in een pan die langzaam opwarmt. De pan kookt bijna, ze springen er niet uit, maar roepen anderen op om kalm te blijven en te geloven in de maakbaarheid. Ze zien het risico van een dictatuur of een bevolking gegijzeld door terroristen niet in.

Boeren, Christenen en Joden zijn op de vlucht. Op zoek naar vredige landen waar ze nog welkom zijn, waar ze niet worden opgejaagd, landen waar je nog mag boeren. Landen waar je gemeenschap kunt verdedigen op eigen kracht. (Wie dergelijke verdediging verzwakt met handelsboycots, is een nuttige idioot, een collaborateur.) Zelfs een woestijn kun je irrigeren, zodat zij groen kleurt door voedsel.

Ze vluchten niet naar ons.