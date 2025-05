Weet u nog, 19 mei? Toen twitterde Geert Wilders dat er toch wel heel veel immigranten zijn bijgekomen sinds de start van het kabinet-Schoof tussen april '24 en maart '25 en dat het Hoofdlijnenakkoord moet worden opengebroken. Dat lijkt alweer een eeuwigheid geleden maar het was dus gisteren. Na zulke ferme taal verwacht je mogelijk een kabinetscrisis, maar die is er (voorlopig) niet. Ook verwacht je misschien concrete voorstellen van de PVV, maar die zijn er (voorlopig) niet. Dus voorlopig stroomt de instroom nog wel even door.