Kijk aan daar zullen we de cherrypickende charlatans van het wetenschappelijk bureau van de PVV de Adviesraad Migratie hebben. Met een onderzoekje naar mensen die evenals hun ouders zelf elders geboren zijn maar in Nederland wonen en, nu ja, in sommige gevallen ook werken (pdf, samenvatting). En wat er toen gebeurde, geloof je nooit. "Er zouden ongeveer 330.000 migranten van 25 tot 65 jaar, een vijfde van de totale groep, méér aan het werk zijn als hun arbeidsdeelname gelijk zou zijn aan die van overeenkomstige Nederlanders zonder migratieachtergrond." Voorts: "Als we het onbenutte arbeidspotentieel naar herkomstland bekijken is bijna 40% afkomstig uit drie landen: Turkije, Marokko en Syrië." Nog een sleutelalinea: "Een goede opleiding en kennis van de Nederlandse taal zijn de belangrijkste factoren die het onbenutte arbeidspotentieel verkleinen. Maar ook andere factoren kunnen een rol spelen, zoals erkenning van buitenlandse diploma’s, (opvattingen over) de rolverdeling tussen mannen en vrouwen en discriminatie." Nu zijn er inderdaad legio schrijnende verhalen over hoogopgeleide migranten die hier om bureaucratische onzin hun beroep niet kunnen uitoefenen, er is discriminatie en dat is stom, maar zou het misschien een idee zijn om van mensen te eisen dat ze hun achterlijke (opvattingen over) de rolverdeling tussen mannen en vrouwen bijstellen en een ietsiepietsie meer hun best doen om de taal te leren?

Afijn, het wachten is nu op een smalend opiniestuk van dr. Leo Lucassen over de gehanteerde onderzoeksmethodes. Het goede nieuws: dat luie cliché over banen pikkende but'nlanders kan in ieder geval de prullenbak in.