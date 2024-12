Het kamp met politieke partijen die realistisch denken over migratie is nog niet vol, maar het wordt wel erg druk. Nu wil ook Frans Timmermans ("het zijn mensen, geen postpakketjes") erbij en kondigt hij een KOERSWIJZIGING AAN over migratie. In de Telegraaf nog wel. "Sturing op de aantallen mensen die naar Nederland komen is volgens hem nodig om een te grote bevolkingsgroei te voorkomen: „Dat kan Nederland niet verteren."" Verdomme nu even geen grap over Frans Timmermans en dingen verteren maken GeenStijl, dit is veel te ernstig. Nu Frans Timmermans ook een nazi is geworden heeft Links Nederland namelijk helemaal geen politiek baken meer. Op wie moeten Astrid Joosten, Francisco van Jole, Sophie Hilbrand en Art Rooijakkers nou stemmen bij de volgende verkiezingen? Op de Partij voor de Dieren? Op DENK? Op JA21? We gaan het morgen zien in het debat over dit rapport.