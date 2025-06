Het radicaal linkse kolonelsregime van de GroenLinks heeft de PvdA gekoloniseerd. Of de laatste joden gedwee de partij willen verlaten: antikapitalisme en antizionisme doen het gewoon minder lekker als het Oude Volk zelf staat mee te kijken.

Een mevrouw met de gecombineerde warmte van een poolwinter en een hamerhaai op speed dient een motie in dat Israëlische mensen wat PvdA-GroenLinks betreft voortaan mogen doodvallen en Timmermans laat zien wat hij ten diepste is: een bangig corrupt mannetje in een steeds minder olijk en dik lichaam. Waar reuzel verdwijnt, wordt de ware aard zichtbaar.