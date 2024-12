Kwalijker is dat Oxfam N. geen woord wijdt aan de oorzaak van de gebeurtenissen in Gaza: de ongekende terreuraanval van 7 oktober 2023, de slachtpartij en het ontvoeren van honderden mannen, vrouwen en kinderen waarvan een deel tot op de dag van vandaag gegijzeld wordt. De actiewebsite is uitgevoerd in de kleuren van de watermeloen, het geel dat symbool staat voor de terugkeer van de gijzelaars is angstvallig vermeden.

Op de voor haar doen opmerkelijk lange aanrijtijd van Claudia de Breij na , was de stroom van ego gedreven BN-diarree voorspelbaar. Menselijk leed (‘ERRUG!’), Nederlandse politiek (‘Ja, Wilders slecht)’ en Israël (‘Die vallen Femke lastig, toch?) doen het altijd lekker in die kringen. Vergeef hen, want ze hebben zoals gebruikelijk geen idee waar ze mee bezig zijn.

Op de Niet in mijn naam- actiewebsite van Oxfam Novib – bekend van een seksschandaal dat met medeweten van een inmiddels ondervoorzitter van de Tweede Kamer in de doofpot verdween - valt te lezen: “Al meer dan een jaar lijden Palestijnen, en ook mensen in omringende landen, onder onvoorstelbaar oorlogsgeweld. De bevolking van Gaza dreigt zelfs volledig uitgeroeid te worden. Maar de Nederlandse politiek is medeplichtig en draagt actief bij door Israël te blijven steunen.”

Timmermans’ partij is geen nichebeweging zoals DENK, een verzameling geldbeluste idioten zoals FvD of een van het dierenpad afgedwaalde PvdD die maar van alles kunnen roepen. PvdAGL is de tweede partij van het land en de grootste van de oppositie. Het was al buitengewoon kwalijk dat het antisemitisme in die partij geïnstitutionaliseerd is (Julia Matser in de Provinciale Staten 030 met haar From the river-uitspraak, de Gelderse Paul Smits met zijn oproep tot intifada (en latere arrestatie), Sabine Scharwachter, Kati Piri’s verklaring over Herzog met het hondenfluitje 'ongewenst', het verklaren van Israël tot Apartheidsstaat, de boycot van Israël omdat het land kinderen 'doelbewust uitgehongerd' heeft, 40 procent steun voor de zionisme=racisme-motie op het congres en ga zo maar door). Maar de partijleider had nog een restje voordeel van de twijfel; Timmermans zat klem tussen de gematigden en radicalen binnen zijn fusievehikel, net nu hij wat ruimer in zijn vel ging zitten.

Maar donderdag is Timmermans op X definitief de Rubicon overgestoken. Daarmee heeft hij eigenhandig de geloofwaardigheid van zijn partij in zee gedreven, en nu ligt ze daar dood in het water. Oxfam Novib is al nooit een ‘gewoon’ goed doel geweest, en PvdAGL is nu ook niet langer een normale partij.