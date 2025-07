Het is zomer, dat betekent dat alle slakken op nieuwsredacties van Nederland op zoek zijn naar de flauwste komkommerverhalen, en wie zijn wij om daar dan geen zout op te leggen. Daar gaan we. Een of andere gast in de VS heeft twee keer hetzelfde lot gekocht in de Powerball loterij, waarschijnlijk omdat hij altijd hetzelfde lot koopt, en op dat lot is een prijs van 1 miljoen dollar gevallen. 2 x 1 miljoen = 2 miljoen, die man wint dus 2 miljoen dollar, nou nou nou wat een toeval. En wat ook toevallig is, is dat zowel NU.nl als RTL Nieuws als NOS daar de ongetwijfeld beter klikkende, edoch uitgesproken onjuiste kop 'Man wordt twee keer miljonair' bovenzetten. Wij hebben het nog even opgezocht en de gangbare definitie van 'miljonair' is iemand met meer dan een miljoen. Als je twee keer een miljoen wint ben je, tenzij je jezelf in tweeën hebt gesplitst, dus één keer miljonair geworden. Die keer daarna heb je er een miljoen bij gekregen, maar ben je niet opnieuw miljonair geworden want je was het al. In dit geval is zelfs dat niet eens zo, want die knakker heeft gewoon door één trekking 2 miljoen dollar gewonnen, hij staat nota bene op de foto met een cheque met heel groot '2 million dollar' erop. Zin om 2 miljoen te winnen nu. 1 miljoen is ook goed trouwens.