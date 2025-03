SOEP VAN DE WEEK

De nachtmerrie van iedere weldenkende Nederlander is Frans Timmermans als premier van Nederland. Hij werd de afgelopen week anderhalf uur gekieteld in de Balie en riep dat het beleid van de gemeente Amsterdam een lichtend voorbeeld is voor de toekomstige linkse regering. Slijmen kan de Limburger als de beste, maar hij concludeerde vervolgens niet dat Femke Halsema daarom de aangewezen persoon is om het land te leiden. Bij Pyongyang aan de Amstel denk ik niet aan Utopia - laat staan aan een gidsstad - maar aan mocroterreur, jodenjagers, een astronomische lastendruk, een moordende bureaucratie, een gekmakende verkeerscongestie, bergen vullis op de stoep, geinstitutionaliseerd antisemitisme, een verregaande islamisering, wokisme, een universiteit met het niveau van een ROC in 020-west, een miljardenschuld en - last but not least - een burgemeester die zich niet aan haar enige taak houdt: de boel bij elkaar houden. Niet eerder was Amsterdam zo’n gepolariseerde en verdeelde stad, alle sprookjes over diversiteit en verbinding ten spijt. De vis begint bij de kop te stinken, maar in Amsterdam is net omgedraaid: het vissenlijf rook al niet zo fris, en daar paste Halsema precies bij. Over een jaar mogen Amsterdammers weer naar de stembus. De linkse coalitie, die Mokum systematisch naar de gallemiezen en de filistijnen helpt, is net herpes: je komt er nooit meer vanaf. Uit een recente peiling van Onderzoek & Statistiek blijkt dat 71,6 procent van de kiezers voor linkse of progressieve partijen stemt. Tegelijkertijd vindt bijna de helft van de Amsterdammers dat de stad de verkeerde kant op gaat.

Kevin Kreuger, gemeenteraadslid voor JA21: “De niet-stemmers zijn een groot probleem. De laatste keer kwam maar 46 procent van het electoraat opdagen. Het interesseert ze niet of ze zijn volkomen afgestompt. Als iedereen die het met JA21 eens is gaat stemmen, kunnen wij zes, zeven zetels halen. In Amsterdam heb je eigenlijk hele arme mensen of hele rijke mensen, dat is een enorm probleem. Middengroepen komen niet in aanmerking voor sociale huur en kunnen niets kopen in de vrije sector. Er vindt een massale exodus plaats. En dan is er het chronische wanbestuur. De Groenlinksers zien zichzelf als de avant-garde die de boel opzweept, maar is vleesgeworden establishment. Ze zijn helemaal niet innovatief en baanbrekend. En iedereen klapt voor ze in die gemeenteraad. Ze zijn de hele dag bezig met inclusieve verkeersborden en allerlei symbolische woke maatregelen, terwijl de kerntaken van een gemeentebestuur zijn: betaalbare woningen, schone straten, normaal verkeer, veiligheid. Wethouder Hester Van Buuren is voortdurend in de problemen. Of het nou om huisvuil gaat of de OZB-verhoging. Iedereen die een eigen huis heeft met hoge WOZ-waarde, moet honderden euro's meer gaan betalen. Het is allemaal geklungel, dat komt mensen echt de strot uit. Voor alles wat die links-progressieven bedenken, geldt altijd dat de boosdoener de ander is. Ze maken het iedereen onmogelijk met de auto naar de stad te komen, maar reizen zelf met de dienstauto. Niemand mag meer vliegen, maar tegelijkertijd is de gemeente Amsterdam Nederlands kampioen vliegreizen. Ze willen de stad aardgasvrij maken en starten dan vervolgens in de sociale huur, waardoor bij de armste mensen in de stad de energierekening stijgt.” Mintsje Hester Wendela (Hester) van Buren-Osinga (Sneek, 25 augustus 1965) haalde op haar 21ste haar HAVO-diploma en zat de rest van haar loopbaan bij woningbouwverenigingen. Het is onvoorstelbaar dat dit meisje het zo ver heeft kunnen schoppen in de politiek, maar zo rolt de vriendenrepubliek Amsterdam nou eenmaal. Nou is het makkelijk om op Mokum te kankeren, denk maar aan Deelder met zijn epische De ziekte van Hedel. Misschien lijdt ik wel aan ludduvuddu en mis ik mijn oude liefde Mokum. Als ik starnakel ben, draai ik het hele oeuvre van de Straatzangers, Tante Leen en Johnny Jordaan, Toll Hansse, Danny de Munck, Drukwerk en de Osdorp Posse. Maar ook in mijn gouden jaren in Amsterdam, en met name in die heerlijke jaren tachtig, was het alleen maar narigheid in de Stopera. Neem het boek Chaos aan de Amstel van journalist Jos Verlaan uit 1990. De flaptekst liegt er niet om: Fraude, corruptie, een graaicultuur, verregaande nonchalance, extreem verzuim en mismanagement. De Amsterdamse ziekte die al jaren alle geledingen van het gemeenteapparaat aanvreet. Van Stadstoezicht tot Gemeentevervoerbedrijf, van Stadsreiniging tot Bouw- en Woningtoezicht... waar eigenlijk niet? Verlaan beschrijft een jarenlang proces van mismanagement, met corruptie en fraude tot gevolg. Wethouders hebben formeel de macht, maar Verlaan toont aan dat er een hele club gemeentelijke directeuren en topambtenaren heel gezellig met elkaar de zaken regelen in Amsterdam. De ontkenningscultuur in de Stopera is enorm. Recentelijk schreef oud-ambtenaar Lisa Scheerder een roman over een geruchtmakende zaak die de afgelopen jaren in de Stopera hebben gespeeld: de valse beschuldigingen aan het adres van ambtenaar Saadia Ait-Taleb. Scheerder werkte zestien jaar op de Stopera en was de baas van Ait-Taleb. De Telegraaf: De antiradicaliseringsambtenaar van Marokkaanse afkomst werkte op verzoek van voormalig burgemeester Eberhard van der Laan aan een geheime campagne om radicaliserende jongeren te bereiken. Ze moest betalingen verstoppen, maar werd om die reden uiteindelijk door de gemeente beschuldigd van omkoping en corruptie. Drie jaar later werd zij door de rechter van alle blaam gezuiverd, ze bleek niets verkeerd te hebben gedaan. Het boek geeft een vrij deprimerend inkijkje in het stadhuis, waar vooral ijdelheid, eigenbelang en de waan van de dag de dienst lijken uit te maken. „Veel bestuurders, leden van het college of openbaar bestuur, zijn erg bezig met hun eigen politieke toekomst in plaats van met de problemen in de stad.” Het boek, en de affaire, schetsen geen mooi beeld van voormalig burgemeester Eberhard van der Laan. Hij lijkt dominant, eigenwijs en geobsedeerd door hoe hij overkomt in de media en hoe hij afsteekt tegen de burgemeester van Rotterdam.