Dales: “Zonder het me op dat moment te realiseren bleek het de opmaat naar een boek dat gaat over gedrag van mensen die op enig moment op het pluche belanden en met macht worden behangen. Toen die rode draad zichtbaar werd besloot ik de research te verbreden en te verdiepen, en een poging te doen antwoord te geven op de vraag: klopt het dat macht corrumpeert? Denk daarbij niet alleen aan grote corruptie of geweldsmisbruik, maar ook aan buitenissig gedrag, het verdraaien van de waarheid of ronduit liegen, het toeëigenen van voordelen of misbruik van faciliteiten. Daarbij dient de burgemeester van Amsterdam als case-study.” Dales’ spraakmakende bevindingen verschijnen in mei 2024 in het boek Het pluchevirus; wat burgemeester Halsema ons leert over de mores van de macht.

Geert D. Dales (Doetinchem, 5 maart 1952) was voor de VVD wethouder en locoburgemeester in Amsterdam en burgemeester van Leeuwarden. Van 2018 tot 2020 was Dales landelijk voorzitter van de partij 50PLUS. Onder de verzameltitel ‘Rechtse privileges voor een linkse burgemeester ’ schreef hij in 2022 en 2023 een reeks artikelen over de opmerkelijke handel en wandel van burgemeester Femke Halsema van Amsterdam.

De pose en de geveinsde empathie van Halsema

Dales: “De termijn van Halsema loopt af en ze moet worden herbenoemd voor een nieuwe termijn van zes jaar. Dat wil ze. Zo’n herbenoemingsprocedure is een gewone sollicitatieprocedure. Iedereen kan solliciteren, maar niemand doet dat natuurlijk in dit geval. Die procedure begint in het voorjaar, ik denk in maart. Rond mei zal ze worden herbenoemd. Ik ben al een poosje bezig met Femke Halsema. Het gaat mij niet zozeer om haar, maar om het systeem dat bepaald gedrag mogelijk maakt. Hoe komt dat, waarom doen mensen dat? Altijd die pose, dat fake gedoe, de geveinsde empathie, het verhullen van ongemakkelijke waarheden, het verkopen van leugens. Persoonlijk ken ik Halsema amper. Heb haar slechts enkele keren ontmoet. Ik vond haar aardig, intelligent en geloofwaardig maar sinds zij op het burgemeesterspluche zit is ze veranderd. De eerste keer dat mij haar opmerkelijke handel en wandel opviel, betrof haar deelname aan het debat over wat ‘energiearmoede’ is gaan heten. De grote problemen die velen in Amsterdam (en elders) kregen toen door de Oekraïne-oorlog de gasprijzen skyhigh gingen.”

Dales op zijn website:

Op vrijdag 16 september 2022 sprak burgemeester Halsema op de lokale tv-zender AT5 in het programma ‘Gesprek met de burgemeester’ over de schrijnende energiearmoede die grote aantallen inwoners van haar stad momenteel treft. Vol empathie sprak ze over de ernst van de situatie en de noodzaak om als gemeente de helpende hand te reiken. Korte interviewtjes met burgers in nood leidden telkens tot een bezorgd-meelevend kijkende burgemeester. Het huilen stond haar ogenschijnlijk nader dan het lachen. Ik geloof best dat het de burgemeester ernst was en dat zij oprechte zorgen heeft. Welke burgemeester heeft die niet? Toch voelde het ongemakkelijk in de wetenschap dat zijzelf nul euro energielasten draagt en daarmee geen energiearmoede maar energierijkdom scoort. Dan klinken woorden van zorg en medeleven al gauw hol en hypocriet.

loon in natura

Voor haar omvangrijke woning in een oud pand is een maandelijkse energiekost van minstens 500 euro, zo niet het dubbele, zeer plausibel. Halsema’s voordeel beloopt dus minimaal 6000 euro per jaar. Netto in de tas. Bij AT5 werd ze daarover bevraagd, naar aanleiding van mijn publicatie ‘Volk betaalt energierekening Halsema die zich zorgen maakt over energiearmoede volk’. Enigszins in verlegenheid gebracht betoogde de burgemeester dat ze wel degelijk energiekosten betaalt. Die zitten naar haar zeggen inbegrepen in de 18% van de bruto wedde die zij betaalt voor het wonen in de ambtswoning aan de Herengracht. Daarna boog ze het gesprek snel om naar algemeenheden over nut en noodzaak van ambtswoningen. Wat haar betreft een discussie waard. De dienstdoende junior-interviewer belandde in het bos en vroeg niet door. Halsema’s stelling over die 18% is onjuist. In een circulaire van het ministerie van BZK over de rechtspositieregeling voor burgemeesters wordt expliciet gesteld dat het gaat om een bijdrage in de ‘kale huur’, ‘dus de woonkosten zonder gas, water en elektriciteit, e.d.’. Gezien Halsema’s bewering dat ze energie betaalt via de huurbijdrage ontstaat de indruk dat zij verzuimt het genoten voordeel op te geven bij haar belastingaangifte. De door mij geraadpleegde fiscaal jurist Mr. Marco Bik van ‘Jongbloed Fiscaal Juristen’ te Enschede is heel stellig: als de werkgever (wat de gemeente Amsterdam voor de fiscus is voor de burgemeester) energie en water betaalt geldt dat als loon in natura waarover belasting verschuldigd is. Het moet dus worden opgegeven bij de aangifte inkomstenbelasting. Wie dat niet doet pleegt een fiscaal delict. Ik zeg niet dat ze het opzettelijk doet. Misschien heeft ze geen idee. Maar dit is wel hoe het zit. En het is nog maar een van een reeks feiten waar ik, al gravende, op stuitte.

Dales: “Hoe dieper ik erin dook, hoe meer opmerkelijke dingen ik zag. Neem haar buitenhuis van een dikke zeven ton in Holysloot. Aangeschaft omdat ze privacy wilde. Ik ben er naar toe geweest, heb aan de bel getrokken. Niemand thuis, maar al gauw werd mij bekend dat haar (ex-)man er woont. Een jaar voordat ze zelf bekend maakte gescheiden te zijn, wist ik al van het separate leven. Waarom is een burgemeester daar niet open over? Via haar woordvoerder heb ik twee keer gevraagd of Femke Halsema behoefte heeft mijn teksten te zien, ter vermijding van evidente onjuistheden. Lijkt me correct. Ik zit nog steeds op antwoord te wachten en zal nog een poging doen voordat het boek uitkomt. Sommige dingen hebben me dermate verbaasd dat ik haar graag wil vragen naar de beweegredenen. De gebeurtenissen rond dat tweede huis horen zeker tot die verbazingwekkende kwesties. Maar ook allerhande fiscale aspecten van de bewoning van Herengracht 502, van een ander kaliber dan dat loon in natura wegens gratis stoken. Wist zij dit allemaal?

Het pluchevirus

Een van de hoofdstukken in mijn boek gaat over de gedienstige entourage van een machthebber. Knipmesgedrag. Gebrek aan tegenspraak. Geen correctie van ontsporingen, waardoor het steeds erger wordt. Kritiekloze pers. De lokale media in Amsterdam gedragen zich als ‘Her Mistress Voice’. Ik heb al menigmaal over opmerkelijke feiten gepubliceerd, maar afgezien van De Telegraaf is er geen medium dat er iets mee doet. Terwijl ik een liegende burgemeester in een live-programma van AT5 toch tamelijk opmerkelijk vind. Misschien wordt het na mijn boek anders. We gaan het zien. Mijn inzet is trouwens helemaal niet om Halsema lastig te vallen. Het boek gaat over het systeem waarbinnen een pluchezitter in bepaald gedrag vervalt. Alsof er een virus in dat pluche rondwaart. Het pluchevirus.

Extreem-links Amsterdam

Amsterdam is extreem-links en de burger merkt dat ook. Bijvoorbeeld aan het doorgeslagen verkeersbeleid. ‘Amsterdam Autoluw’ heet het. Zelf heb ik geen auto en ben een OV-fan en fietser. Mij raakt het niet. Maar die palen, de knip, parkeertarieven die geen gewone burger nog kan betalen en nu 30 kilometer rijden op brede wegen waarop geen fietser zich bevindt. Wie verzint dat?

Het linkse stadsbestuur wijdt, gesteund door een linkse raadsmeerderheid, oeverloze debatten aan allerhande woke en politiek-correcte kwesties en geklets over bruggen of kabelbanen over het IJ. Intussen wordt er amper nog een huis gebouwd, zitten tienduizenden Amsterdammers in zwaar beschimmelde woningen en moeten Joden links en rechts over hun schouder kijken of de straat veilig is.

In mijn wethouderstijd was Amsterdam ook links en was er amper een ambtenaar te vinden die geen lid van de PvdA was. Over loyaliteit naar mij als VVD-wethouder had ik overigens helemaal niets te klagen, noch over de politieke neutraliteit van het ambtenarenapparaat. Dat is nu wel anders, na jarenlang beleid waarin niet ‘competentie en capaciteit’ maar ‘gender en kleur’ de boventoon voeren bij de selectie. Ik ben wethouder Personeel & Organisatie geweest, ruim twintig jaar geleden. De discussie ging toen vooral over het feit dat er te weinig vrouwen waren in leidinggevende functies. Dat was ook zo en daar is wat aan gedaan. Diversiteitsbeleid was zorgen voor een enigszins evenwichtige weerspiegeling van de Amsterdamse bevolking. Daar zat geen enkele politieke connotatie aan vast. Dat is nu wezenlijk anders.”