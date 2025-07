Pindakaas en chocoladepasta, gin en tonic, Bassie en Adriaan, borsten en tepels, friet en mayonaise: sommige dingen zijn gewoon voor elkaar gemaakt. Zoals BVNL, de extraparlementaire politieke partij van Wybren van Haga en Geert Dales, de extraparlementaire twitteraar des Vaderlands en tevens nr. 17 in de GeenStijl Top 50 Beste Nederlandse Twitteraars van X (onder meer dankzij dit soort meesterwerkjes). En eindelijk komen ze bij elkaar. Geert Dales was eerder politiek actief voor de VVD en 50PLUS, en nu kan hij lekker politiek inactief zijn als extraparlementair gemeenteraadslid in Amsterdam voor BVNL. In een video die, zoals het Geert Dales betaamt, bol staat van WOKISME, LINKSE GEKKIGHEID, DOORGESLAGEN DIVERSITEITSBELEID en ISLAMISERING kondigt hij zijn kandidatuur aan voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2026. Eigenlijk wilde hij met zijn eigen partij, BAM26 (lol), meedoen maar nu dus namens BVNL. Volgens Van Haga komt Dales ook op de lijst voor de Tweede Kamerverkiezingen, want dat is nu juist het mooie van een extraparlementaire partij, daar vallen die rollen prima te combineren. Motto van Dales '26: "Bevrijd Amsterdam van al die linkse gekkigheid". Ja weet u. Doe ons Kreugertje maar.