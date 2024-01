Mooi bericht over mensen, die zeggen allerlei idealen te hebben, maar ze dan toch niet meer hebben, als het over hun eigen portemonnee gaat. Wormvormig aanhangsel van de parlementaire democratie Wybren van Haga ontvangt gewoon wachtgeld. "In 2016 zei hij dat ’iedere vorm van wachtgeld op kosten van de belastingbetaler misplaatst is’. Nu stelt Van Haga dat hij het geld liever zelf pakt, dan dat de overheid het uitgeeft aan ’immorele dingen’." Voor een normale politicus zou dit een dieptepunt in zijn carrière zijn, maar ja, het is Van Haga hè. Die was eerder al in opspraak vanwege integriteitsschendingen bij de vvd, rijden met drank op, en (vermoedelijk) lidmaatschap van FvD. Ook schreef hij moties over, verspreidde hij onzin over oversterfte en wist zelfs in een fractie met bijna geen leden ruzie te krijgen. Benieuwd of de buitenparlementaire (moeilijk woord voor: 'geen') fractie van BVNL hier buitenparlementaire Kamervragen over stelt. Gelukkig hoeft Henk Krol dit allemaal niet mer mee te maken.