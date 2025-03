Die Femke toch. Helemaal NIETS kan ze goed doen. Dit weekend sloot ze zich al lafjes aan bij het NA-OORLOGS CORONA-VERZET, en nu blijkt ze ook nog opeens het Paapse Volksdeel van de hoofdstad verraden te hebben. Die katholieken van 020 zijn best grappig, met hun Stille Omgangs enzo. Er is zelfs een tv-programma over de katholieken stinkfabrieken van Mokum, op de NPO nota bene, door een Man met een Sjaaltje. De doodzieke Paus Franciscus vond dat alles zo fantastisch dat-ie in het kader van Amsterdam 750 de Sint-Nicolaaskerk bij het Centraal Station de extraspeciale status van KATHEDRAAL meegaf. Een hele eer, en een historische gebeurtenis. En wie ontbrak er bij de Belangrijke Feestelijkheden in haar eigen stad? Juistem. Halalsema. Bah.