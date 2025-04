Kevin Kreuger (JA) in De Telegraaf over de Amsterdamse gemeenteraad:

"Er is een combinatie van eigenschappen bij een persoon waar ik allergisch voor ben: zelfverzekerd en onkundig. Daar lopen hier best wel veel van rond"

pets

Over Zita Pels (GL): "Zelf heeft zij alleen maar grote praatjes en dan bij mij aankomen met effectiviteit"

pets

"Van wethouders Hester van Buren en Touria Meliani vind ik het een wonder dat ze er nog zitten. Om in hun eigen jargon te blijven: het zijn echt de grootste politieke prutsers. Die kunnen er helemaal niks van"

pets

Over Femke Halsema: "Ze kan het gewoon niet. Het is een koude, kille regent die, omdat ze progressief is, niet zo goed begrijpt hoe de wereld werkt"

pets

"De VVD blaft wel een beetje, maar ze bijten nooit. Omdat ze gewoon hopen dat ze zo van GL en PvdA nog een paar punten en komma’s erbij mogen zetten in het coalitieakkoord"

pets

"Ze doen alsof er heel veel gebeurt, maar er gebeurt helemaal niks"

pets