Trees is niet gek, Trees is een vliegtuig

Ja, daar zit je dan met je goede gedrag. Ecotuig met vlieg-tuig in het vlieg-tuig omdat de terugreis met de bus finaal in het 100 liep.Vlieg-tuig Bordeaux-Eindhoven. Zat er een familie naast mij de laatste 10 minuten in de crashhouding. Schokkend! Wel op tijd voor de A10blokkade!

Trees zat in Bordeaux en nam de bus. Onderweg naar de A10 ging de bus kapot. Toen nam Trees het vliegtuig. Nadat ze op Eindhoven was geland kwam alles toch nog goed. Trees is geen typetje van De Speld, Trees is van Extinction Rebellion.