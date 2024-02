Het blokkadeseizoen is hier. Extinction Rebellion gaat voor het eerst dit jaar weer 's de A12 in Den Haag bezetten maar de extreemlinkse activisten gaan het vandaag anders doen. Ze willen vanuit verschillende delen van de stad middels marsen naar de A12 oprukken in de hoop de ganse Hofstad lam te leggen (Jetset Jetten: Wacht nou even. LOL). Benieuwd of de boeren ook meedoen; in Frankrijk hebben Greenpeace en XR zich namelijk aangesloten bij de Mouvement des agriculteurs. Geinig, Asha ten Broeke en Mark van den Oever sámen op de A12? We gaan beginnen!