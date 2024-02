Het boerenbeleg dat in België en Frankrijk begon en overwaaide naar Nederland heeft weer een nieuw hoofdstuk gekregen. De grensovergang van de A67 is nog steeds afgesloten en gisterenavond en vannacht was het ook op meerdere andere plekken boerenbal: op de A1 tussen Hengelo en Apeldoorn, op de A7 bij Hoorn, tussen Drachten en Heerenveen, en van Drachten richting Groningen, op de A12 bij Utrecht. Boeren flikkeren puin op de snelweg, steken hooibalen in de fik en blokkeren de boel, boos op het stikstofbeleid, boos op de politiek, boos op mensen die niet snappen waarom ze boos zijn en vooral: boos op Europa. Koren op de molen van professioneel booswichten Kees2i34y239875 en Raisa234u234 die dan ook lekker hun boosheid kunnen uitventen in ruil voor wat haatkliks. ENFIN, tegen het afbraakbeleid en met boeren om tafel JA, begrip tonen voor die radicale extremist Mark van den Oever neuh.