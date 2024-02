Stikstof, daar hoorden we al een tijdje niets meer over, maar daar hebben we nog steeds te veel van als we onze zelfverzonnen normen mogen geloven. Het rijk delegeerde de bestrijdingsplannen aan de provincies die vervolgens eerst te horen kregen dat het allemaal niets mocht kosten en vandaag op hun donder krijgen dat hun ideeën te weinig bijdragen aan het halen van onze zelfverzonnen doelen op het gebied van stikstof, natuur en water. Ze krijgen een dikke onvoldoende voor het huiswerk dat ze gedwongen van het rijk moesten overnemen. Het moet volgens de rapportschrijvers PBL, WUR, Deltares en RIVM allemaal een stuk ingrijpender. "Om de doelen in 2030 of 2035 te kunnen halen zullen boeren veel meer kostbare en vérgaande maatregelen op hun bedrijf moeten doorvoeren. Hiernaast vraagt het om meer krimp van de veestapel. Voor het halen van de natuur- en waterdoelen is bovendien veel meer natuur nodig dan vastligt in de afspraken tussen Rijk en provincies. Ook zal op honderdduizenden hectaren het agrarisch grondgebruik moeten worden aangepast." De clubs vol cijferstarende bureauzitters willen de bijl diep in onze agrarische sector rammen om de eigen onredelijk scherpe targets te halen. Leuk geprobeerd, maar met de huidige formatiepartners hoeven de boeren gelukkig niet bang te zijn dat veel van dit voorgestelde beleid op hun land neerdaalt.