Technisch zijn deze Belgische, Italiaanse en Spaanse boeren niet onze boeren, maar het boerendom overstijgt landsgrenzen. Waarom zou de Hongaarse premier ze anders bezoeken! Politico.eu tikt het gebeuren als volgt op:

"Farmers across Europe have been protesting and hoping to secure concessions from EU governments. The European Commission announced Wednesday a one-year pause to the requirement for farmers to leave a small section of land unplanted on their farms, one of the EU's requirements for farmers to receive subsidies under the giant Common Agricultural Policy. (...) The farmers present were as politically diverse as the MEPs who sit inside the chamber. (...) Far-left MEPs like Spain’s Manu Pineda and far-right MEPs like Estonia’s Jaak Madison also took to the square to be filmed in front of the bonfires."

Kortom, een warme lappendeken van agrarische geborgenheid versus die overheid op zoek naar een land die opnieuw 50 MILJARD euro aan Oekraïne toekent. Veel meer videobeeld na de breek.