Schakelen we nu naar de hoofdstad waar u met Maurice de Hond voorop het Europese Feest der Democratie gaat vieren. Want Nederland stempdte vandaag als eerste land - NLD, FUCK YEAH! - van de 27 EU-lidstaten voor een nieuw Europees Parlement (zondagavond, als alle EU-landen hebben gestemd, uitslagenavond deel II). Voorts nu exitpolls, juichende en huilende lijsttrekkers die u niet kent en antwoord op vragen als gaat Wilders de verzonnen tweestrijd van Timmerfrans winnen, blijft FvD in het EP, keert de SP terug, komt er een BBBrussel? Sommigen zullen 't avondje tevens uitleggen als een populariteitspoll voor Schoof I maar beter dat we eerst een opkomstpercentage zien (EP2019: 41,9%, TK2023: 77.7%). Komt 'ie.

Update 21:01 - 8 zetels voor PvdAGroenLinks, 7 voor de PVV. Foutmarge van 1 zetel meldt de NOS

Update 21:12 - Ipsos I&O meldt dat de opkomst ditmaal 44% is

Update 21:15 - Het Magisch Kwartiertje is begonnen: om 21:30 de definitieve exitpoll

Update 21:30 - GEEN VERSCHILLEN

Update 21:31 - FvD, CU en SP too close bij de 0 én de 1 om te callen

Update 21:38 - Gemeenten mogen de voorlopige uitslagen pas bekendmaken vanaf zondag om 23.00 uur. Dus hier moeten we het qua uitslag voorlopig mee doen

Update 21:40 - Geert Wilders tevreden en vol hoop, lef en trots. Plus: "En superspannend want we kunnen zondag bij de definitieve uitslag toch nog de grootste worden!"

Update 21:44 - Timmerfrans: "Mooi man!"

Update 21:53 - De Haagse VVD ziet kansen

Update 21:55 - Timmermans feliciteerde Wilders, de SS protesteert

Update 22:17 - De legendarische SGP-persvoorlichter denkt er het zijne van

Update 22:40 - Iedereen wint: 4-0

Update 23:17 - Het PvdAGroenLinks-project dat meer dan de som der delen had moeten opleveren, verliest dus 1 zetel en valt na zondag in Brussel uiteen in 2 fracties. Enter Jesse 'Ik spin het wel ff recht' Klaver