Hebt u Wesley Sneijder weleens gezien het laatste jaar? Die is DIK geworden. Frans Timmermans met een Champions League. Wesley Sneijder was in 2010 verreweg de beste speler ter wereld - beter dan die gore gnoom. We kochten shirts van 'Neerlands eigen Lil Wayne' en we werden gek van verlangen van de Wereld van Wes, met die van Jan afgesnoepte Yolanthe en klokjes en speedboten en goud met veel karaat en een druppie cola bij de Bacardi en doldwaze Turken met broodjes kebab die tot de fucking nok waren gevuld met knoflooksaus. Wesley was de koning van Amsterdam en de koning van Utrecht tegelijk, en toen was-ie niet meer de koning van Amsterdam, en toen weer wel een beetje. En nu, nu, nu hangt Wesley Sneijder aan een camembert-infuus en roert hij 's ochtends de baco door z'n Kellogg's. Wesley Sneijder MOET wel een schuifpui anders komt-ie verdomme helemaal niet meer naar buiten. Hij zit trouwens ook in crypto maar als u cryptotips zoekt moet u niet bij Wesley Sneijder zijn, want Wesley Sneijder heeft de ballen verstand van crypto. Het is wel ONZE Wesley, Wesley Sneijder, een heel kort antwoord op een lelijke Braziliaanse vraag. Wesley Sneijder nam de corners met z'n linkerpoot en hij nam de corners met z'n rechterpoot. En als hij de corners een keertje niet nam, kopte hij ze er nog in ook, met die kale klats van 'm. Vanavond Nederland-Canada, eerste voorbereidingspot op het EK, Ian Maatsen is er niet bij, Koeman is gek en Daley Blind (AANVOERDER!) slaapt in een hotel. LIVE op NPO3, met Pier en Raf. Die waren ook goed, maar niet zo goed als Wes. Later meer.

Update 0' - Manvis heeft een witte haarband! Hij is onze Sócrates

Update RUST - 0-0. Ronald Koeman is ontevreden. Ronald Koeman heeft twee wedstrijden de tijd om de boel klaar te stomen voor het EK en begint dan in een fantasieopstelling, met zijn vriendje Daley Blind als aanvoerder, de 400-jarige Wijnaldum op het middenveld en allemaal rare lui die in Duitsland nooit gaan spelen. Lekker hoor KOEMAN (Schouten wel goed trouwens)

Update 50' - MANVIS 1-0! Lekkere voorzet Frimpie

Update 57' - FRIMPONG 2-0! Koeman vond 'm maar niks, had hem het liefst opnieuw gepasseerd, maar Koemans maatje Quincy P. was helaas verhinderd

Update 63' - WEGHORST 3-0! En hij heeft gevreeën want hij krijgt een kind

Update 82' - BIG VIRG 4-0. We worden kampioen

Update EINDE - 4-0