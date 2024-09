Er gaat een schokgolf door het Nederlandse voetbal. Steven Bergwijn, die door Ajax is verkocht aan een club in Saudi-Arabië, waar ze trouwens geen toeslagenaffaire hadden, wil niet meer in Oranje voetballen. Dat heeft hij gezegd in een interview met De Telegraaf. "Ik heb het altijd een eer gevonden om voor Oranje uit te komen. Maar onder deze bondscoach wil ik dat niet meer. Met iemand die me bewust zo neerzet in de media ben ik klaar. Maar wie weet als er in de toekomst een nieuwe bondscoach komt." Verschrikkelijk natuurlijk, een Nederlands Elftal zonder Steven Bergwijn, dat is toch een beetje als een kerstboom zonder wasknijper, als een ei zonder suiker, als een taart zonder ansjovis, als een pizza zonder mayonaise, als een asperge zonder knoflook, als een Satisfyer zonder lepel, als een fiets zonder airbag, als een pistool zonder pijlen, als een auto zonder anker, als een flesje cola zonder komkommer, als een straat zonder benzine, als een politieke jongerenpartij zonder condooms met ludieke opdruk, als een boek zonder reclame, als Friesland zonder Drenthe, als een talkshow zonder Hennie Huisman, als een shoarmazaak zonder appels, als een visboer zonder vlees, als een loden pijp zonder oud ijzer. Steven Bergwijn, we gaan je missen. Als kiespijn.