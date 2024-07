Stil op straat in Nederland. Maar niet in bloedheet en broeierig Berlijn, waar 40.000 oranjeleeuwen mogen opbrullen tegen DRIEHONDERDDUIZEND grijze wolven in het rood, want Berlijn is de grootste Turkse stad buiten Turkije (universitaire bron, dus is het waar). Turkse fanwalk is vanmiddag door de Polizei Berlin beëindigd wegens teveel hondenfluitende islamonazi-rechterhandjes, dus de sfeer zit er goed in voor vanavond. Zelfde elf als tegen Roemenië, dus met Bürgwün. Nou ja, vooruit dan maar. Hup Mümvis, Gükpü & Dumfrüüs! En natuurlijk in minuut 88 (hahaha, GeenStijl) Wüghürst! LIVESTREAM

0-1: Akaydin 35' (kopbal)

1-1: DE VRIJ 70' (kopbal)

2-1: GAKPOOOOOOOOOOO (Müldür OG)