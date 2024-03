Kijk: dit is omdenken. Voetballen in Saoedi-Arabië is helemaal prima, volgens Georginio Wijnaldum, die in Saoedi-Arabië voetbalt, omdat je in Nederland ook een toeslagenaffaire had. Eigenlijk laat Wijnaldum daarmee zien hoe bekrompen wij in Nederland zijn. Iedere pass die Wijnaldum geeft, iedere sprint die hij trekt, ieder doelpunt dat hij maakt, is in feite een soort maatschappelijk statement tegen de toeslagenaffaire. Want die had je dus niet in Saoedi-Arabië, het land waar het altijd goed gaat met de toeslagen. In Saoedi-Arabië bellen ze eerst heel erg aardig op als je je kinderopvangtoeslagformulier verkeerd hebt ingevuld, als je er dan niet uitkomt komt er ook nog iemand even langs om je te helpen en als het allemaal te ingewikkeld blijkt schelden ze zonder problemen je toeslagenschuld kwijt. Saoedi-Arabië wordt door ontvangers van kinderopvangtoeslag dan ook wel bestempeld als het paradijs op aarde. Iedere maand staat de toeslag op de rekening. Zo werkt dat in Saoedi-Arabië. Dat hebben wij zelf gelezen in NRC Handelsblad!