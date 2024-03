Nog geen week na de algehele dominantie van Max Verstappen in Bahrein staan we op deze Internationale Vrouwendag heel toepasselijk in Saoedi-Arabië met de kwalificatie voor de race morgen. Wederom een dagje eerder dan gebruikelijk, omdat zondag de Ramadan begint en heel Saoedi-Arabië dan te druk is met niet eten in de bus naar de Efteling. Bij Red Bull ging het deze week weinig over de asfaltraket die de RB20 is, maar vooral nog steeds over de broekraket van teambaas Horner. Vrouwenconnaisseur Jos Verstappen vindt dat Christian Horny moet opstappen en Red Bull reageerde daarop door de dame die klaagde over de teambaas op non-actief te stellen. We durven wel te claimen dat nog niet alle neuzen dezelfde kant op staan binnen dat team. Ondertussen presenteerde Saoedi-Arabië plannen voor een bizar nieuw circuit, waarbij de eerste bocht op palen hoog boven de rest uittorent. Die moeten ze alleen nog even bouwen (lees: laten bouwen door goedkope arbeidskrachten uit andere landen), dus de komende jaren moeten we het nog even doen met die snelle baan tussen betonnen muren in Jeddah. Daar pakte Pérez vorig jaar de pole position, dus Verstappen heeft nog iets recht te zetten. We doen het vandaag zonder Carlos Sainz die al afviel voor het licht überhaupt op groen ging, maar met debutant Oliver Bearman die mag laten zien of hij het Max moeilijk kan maken in een Ferrari. Let's go!