Opschudding in de F1-paddock, want daar kregen zo'n tweehonderd journalisten, teambazen en officials een paar uur terug een mailtje van een anonieme afzender met een link naar de "Christian Horner evidence". Dit nog geen dag nadat onafhankelijk onderzoek van Red Bull hem vrijpleitte van grensoverschrijdend gedrag . Nu verwacht u natuurlijk een lading dickpics, seksvideo's en appjes met oneerbare voorstellen voor aerodynamische seksstandjes waar u nog nooit van gehoord heeft, maar als we het screenshot hierboven ( opklik hier ) mogen geloven blijft het bij lieflijk geflirt tussen een getrouwde man en een ontvanger met hier en daar een seksuele verwijzing en volledig geklede foto's. Niet heel netjes en mogelijk reden voor ruzie met een Spice Girl, maar ook niet de absolute doodzonde die er van de zaak werd gemaakt. En dan is het natuurlijk nog maar de vraag of het überhaupt echt is, want appgesprekken faken is de één van de makkelijkste trucjes van het internet. Voor wat het waard is: Engeland stond inderdaad na tien minuten voor in de Rugby-wedstrijd tegen Japan en Horner in die witte polo was afgelopen zomer . Oordeelt u lekker zelf.

"I won't comment on anonymous speculation, but to reiterate, I have always denied the allegations. I respected the integrity of the independent investigation and fully cooperated with it every step of the way. It was a thorough and fair investigation conducted by an independent specialist barrister and it has concluded, dismissing the complaint made. I remain fully focused on the start of the season."