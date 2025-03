We mogen een nachtje dromen van Red Bull met nummer 1! Wat een heel leuk grapje is, omdat we straks gaan racen in de Grand Prix van China. Om 04.00 uur de sprintrace, met Max Verstappen op P2 achter de Ferri & Arie van Lewis Hamilton, en later (om 08.00 uur) ook nog de kwalificatie voor de hoofdrace. Ondertussen mag u allemaal kletsen over uw droomauto en uitleggen waarom het een Renault 5 GT Turbo uit 1986 - met dumpvalve, ptsjieuw ptsjieuw - is (Spartacus: "Nee het is een groene Jaguar E-Type"). Proost, later meer.