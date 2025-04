Och mensen, wat was het gisterochtend genieten toen Verstappen tegen alle verwachtingen in POLE pakte met een nu al legendarische ronde. De McLarens reden erbij en keken ernaar. Ook opmerkelijk: Yuki Tsunoda (P15) start achter de Racing Bulls van Hadjar (P7) en Liam Lawson (P14), die hij een kleine twee weken geleden verving. Er is deze morgen regen voorspeld, maar of die valt is nog de vraag... In ieder geval all to play for voor... IEDEREEN. Neemt Verstappen de leiding in het kampioenschap over? Loopt Norris verder uit? Of komt Piastri als een duveltje uit een doosje en gaat hij als derde heen met het been? Onze stijlloze voorspelling voor de race op Suzuka bij regen: 1. Verstappen 2. Piastri 3. Leclerc. Geen regen: 1. Verstappen 2. Norris 3. Piastri. Later meer...

Update: Gedoe tussen Verstappen en Norris bij pit exit.

Update: Max Verstappen houdt de McLarens de hele race achter zich en WINT de GP van Japan!!