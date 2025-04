Goeiemorgen racefans, Maxfans en... de rest! Wakker? Boterham chocopasta, glaasje melk en koffie of liever in kimono aan de sashimi, nigiri en uramaki met een glaasje sake (voor als je F1 in stijl wil volgen)? En nog belangrijker: klaar voor de start? We gaan kwalificeren in 'The Land of the Rising Sun'! Het is alweer het derde raceweekend en we kunnen niet zeggen dat het heel lekker gaat bij Red Bull. Verstappen doet zijn ding maar ondertussen moest (oud-)teamgenoot Lawson weg en kwam (huidig) teamgenoot Tsunoda naar de hoofdmacht. In de trainingen op zijn thuiscircuit maakt de kleine Japanner vooralsnog een goede indruk. Toch, toch, toch staan de McLarens er weer het best voor (het begint te wennen). Daarom onze stijlloze voorspelling voor de kwali op Suzuka: Norris pakt POLE.

UPDATE: Max Verstappen pakt - tegen alle verwachtingen in - POLE POSITION! Dat maakt 4 jaar op rij op Suzuka en dat is simply lovely.