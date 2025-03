Kom op nou Red Bull, even serieus... Na twee (oké, waardeloze) races wordt Liam Lawson alweer gedumpt, zo meldde de Limburger gisteravond. Na Ricciardo, Gasly, Albon, Perez en nu dus Liam Lawson is het de beurt aan Yuki Tsunoda om zijn carriere de verdoemenis in te helpen bij de wrede renstal. Tsunoda brengt heel wat Honda-centjes mee en grossiert in hilarische boordradio's, maar wat is de kans dat hij wel slaagt in de Red Bull? De wagen is simpelweg niet goed genoeg en het is louter vanwege het ongekende talent van onze Max dat er nog wat punten worden gescoord. En even hoor: wat een kapitale fout van de Red Bull-bazen om de onervaren Lawson dit seizoen naast ultieme F1-koning Verstappen in zo'n belabberde bolide te plaatsen (jullie fout Red Bull). En zo'n jongen dan na twee races alweer dumpen... het is heel erg sneu en een knap staaltje mismanagement van Christian Horner en Helmut Marko. Wanneer is het in de top een keer bijltjesdag???

Eerder konden we zien (in de serie Drive to Survive bijvoorbeeld) dat Lawson een zeldzaam arrogante kwal is, dus zo heel veel medelijden hoeven we nou ook weer niet met hem te hebben. Dan liever het kleine scheldkanon Tsunoda. Het is nog wel wachten op de officiële bevestiging van Red Bull, maar hierbij alvast een waarschuwing voor Tsunoda, zodat hij in ieder geval langer dan één race bij het IJS EN IJSKOUDE Red Bull weet te overleven: geen kamikaze-acties in Japan!