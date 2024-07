Tunen we in bij de BelgianGP op het schitterende Spa-Francorchamps, alwaar Ons Max wegens een reglementair statutenlulligheidje vanaf P11 mag starten, op een circuit waar het goed inhalen is, hetwelk weer een strategisch vooruitziend kunststukje is van Team Red Bull, dus zulks stemt dan weer positief. Maar niemand weet tot hoelaat Mad Boos Max vannacht heeft zitten simracen tegen een 11-jarige blinde IndiΓ«r met 1 been en/of ie een beetje goedgehumeurd is wakker geworden op deze Dag des Heeren. Het is een bijzonder kind, en dat is-ie, dus slinger aan uw F1- en ViaPlay-abo. VROOAARRR.