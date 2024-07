Hongarije. Wat een heerlijk woord ook. Hongarije. Hongarije. Daar waar de Hongaren wonen. Hongaren die Béla, László, Viktor en/of Zoltán heten. Heerlijke eigenzinnige oostblokvervelio's die D66, Volt, Brussel en Sjuul Paradijs tot totale razernij drijven. Mooi land, lekker goedkoop wonen (funda) & je houdt nog wat geld over voor boodschappen enzo - twee kipfilets voor 2 euro, dat werk. Potje bier 1,50, peuken vijfnogwat. Er wonen inmiddels zoveel Nederlanders in Hongarije dat Wierd Duk op bezoek ging, en de hele Randstad was weer boos. Terwijl Hongarije (mooi woord) een schitterend fatsoenlijk land is, want ze hebben gewoon een keurig F1-circuit - hopla bruggetje. Enfin, Max Verstappen won er in 2023 en 2022 en het gaat (hopelijk) heel spannend worden of dat in 2024 ook lukt, want dekselse Mercedii & McLarens. Veel plezier & KEEP PUSHING. Later meer.

1. Piastri (?)

2. Norris

3. Hamilton

4. Leclerc

5. Verstappen

6. Sainz

7. Perez

8. Russell

9. Tsunoda

10. Stroll