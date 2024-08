Na de kerkelijke inzegening van haar huwelijk op zaterdag 19 mei 2001 stapte prinses Laurentien na het verlaten van de Grote Kerk in Den Haag als eerste in de gereedstaande koets. Voor het oog van de natie (minuut 3:20 via Frank Buis vzmh) sloeg de bruid de handen ineen en hield ze naast haar hoofd. Er kon geen twijfel meer over bestaan: Petra Brinkhorst was nu Hare Koninklijke Hoogheid Laurentien, Prinses der Nederlanden. Het was het overwinningsgebaar van een burgermeisje dat hoopte ooit koningin te worden, concludeerde prinses Margarita later in een interview.

Het is dan ook niet verbazingwekkend dat De T. op gezag van kabinetsbronnen weet te melden dat Laurentien zich tegenwoordig door de telefoon identificeert middels een luid en duidelijk ‘MET DE PRINSES!' wat zelfs bij Oranjegezinden tot opgetrokken wenkbrauwen leidt. Dergelijk gedrag was nog wel geinig met prins Bernhard – kostelijk voorbeeld uit 2004; de prins is woedend op zijn motorescorte en ontbiedt het zooitje op Soestdijk – maar van andere tijden.