Wat leken onze woestijnvrienden een partij geëmancipeerd gisteren. Op internationale vrouwendag reed de F1 Academy met alleen vrouwelijke coureurs haar eerste race in Jeddah, stonden vrouwelijke marshals langs de baan en verbrandde Jessica Hawkins rubber tijdens een demo in een F1-Aston. We gingen het bijna geloven. Maar draai weg van de camera's en voorbij de strak geregisseerde show en het zijn gewoon weer de mannen die de spreekwoordelijke broek aan hebben in het oliekoninkrijk. Waar critici worden opgepakt en activisten plots verdwijnen en zelfs de mannelijke robots niet zijn te vertrouwen. Hoogste tijd om deze zanderige vrouwenhel achter ons te laten, maar voor die tijd moeten we nog even een race afwerken. Met Verstappen op pole en de rode Ferrari van Leclerc ernaast. Over Ferrari gesproken: debutant Bearman (Sainz ligt in het ziekenhuis met een blindedarmontsteking, red.) begint zijn allereerste F1-race vanaf een nette P11. De muur staat altijd dichtbij in deze emotieloze betonnen bak, dus grote kans dat we de gloednieuwe safety car in actie zien en de wedstrijd hopelijk minder saai wordt dan de opener vorige week. Laat die actie maar komen!

Safety car Stroll veroorzaakt de eerste racecrash van het seizoen.

Overwinning voor Max Verstappen! Pérez P2 en Leclerc P3. Bearman pakt een mooie P7.

UPDATE: En dat is de honderdste podiumplek voor Verstappen.