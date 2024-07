Knippen we toch nog even de treurbuis aan voor Ramsj van Sjoerdhorst met het Laatste Nieuws over The Day After bij de Slag om Dortmund. Uitgebreide achtergrondinfo over De Scheids des Doods hierrr, de Stiekeme Achterdeur van Schiphol daarrrr. Ook present in Studio Fußball: Jeroen Stekelenburg, KNVB-liaison, lullepot Youri Mulder en Theo Janssen, om ook de regio tevreden te houden. Kun je nog zoveel terugkijken, analyseren, bestuderen met data & kekke schermpjes met animaties over vierkantjes en zeshoekjes. Des Pudels Kern is dit. Die twee knakkers op het plaatje boven waren er niet bij, en dat is niet prima. Fußball!