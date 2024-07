Ten eerste. Hoe is het nou in godsnaam mogelijk dat er in de halve finale van het EK een scheidsrechter staat die is VEROORDEELD voor matchfixing, met betrokkenheid in het schandaal rond Robert Hoyzer, dat heeft toegegeven en daar ook voor is veroordeeld? Dat maakt de scheidsrechter chantabel, zijn beslissingen op voorhand discutabel en zijn aanstelling door de UEFA ronduit verdacht. Alsof we een bankovervaller de sleutels van de kluis geven en een pedo op de crèche laten werken. Felix Zwayer is een arrogante, hautaine en veroordeelde crimineel met een historie van discutabele beslissingen (ook al in Nederland) en zogenaamde mentale problemen die NOOIT wedstrijden op het allerhoogste niveau zou mogen leiden. Zwayer leidt geen wedstrijden, hij lijdt wedstrijden. De enige reden dat die totaalchaoot deze wedstrijd mocht fluiten: een cadeautje van de UEFA aan het organiserende land. Alsjeblieft, een Duitser in de halve finale. Dan zit er nog een mannetje in zo'n videorukbunker (Bastian Dankert) die een hard piemeltje krijgt van het idee dat hij ook een stempel mag drukken op een eindtoernooi en dan heb je dus het ideale recept voor totale ellende, want hij zet Zwayer voor het blok: eenmaal naar het scherm geroepen is IEDERE beslissing discutabel.

Ten tweede. De inconsistentie - nog even los van het feit dat de UEFA louter hele en halve idioten aanstelt voor belangrijke wedstrijden - is om stapelgek van te worden. Dan gaat zo'n scheids weer wel kijken bij de VAR, dan weer niet, dan staat Dumfries zogenaamd in de weg bij een goal van Simons, dan wordt in een soortgelijke situatie een doelpunt van Spanje wél goedgekeurd, dan krijgt een Spanjaard een bal VOL op zijn hand en gaat die incompetente hooligan van een Anthony Taylor niet eens kijken, dan ramt de afgrijselijke theepink van een Harry Kane de bal de tribune in, doet hij alsof zijn poot is gebroken en geeft die voor omkoping veroordeelde kleuterklascrimineel Felix Zwayer plots wél een door alles, iedereen en zelfs de Engelsen onbegrepen penalty (die Harry Kane met zijn gebroken poot doodleuk binnenschiet). Bij de FIFA moet de scheids vaker naar de VAR, bij de UEFA niet, enzovoorts: de inconsistente is echt om helemaal knettergek van te worden. Of het nu wel of niet een penalty is: het zorgt voortdurend voor gezeik, discussie en op voorhand al voor ongemak, want je wéét gewoon (zeker met zo'n vaatdoekje als Zwayer) dat er momenten gaan komen dat je keihard verneukt gaat worden. En natuurlijk, alles is voor interpretatie vatbaar, maar als je regels in beton gaat gieten, een VAR introduceert en gaat kommaneuken op de centimeter (bij buitenspel bijvoorbeeld) is het schandalig dat er niet wordt gezien dat Saka voorafgaand aan de goal hands maakt, dat Gakpo voorafgaand aan de tegengoal helemaal geen overtreding maakt, dat Van Dijk een corner moet krijgen (maar daarentegen een gele kaart krijgt). Dat is Calimero-kijken, maar het zijn wél de beslissende momenten in wedstrijden waarin de marges en de verschillen extreem klein zijn. Wedstrijden met gigantische belangen (sportief, maar ook economisch / financieel), en de foutendiarree van deze rampenscheids is een regelrechte aanfluiting - zeker in het licht van doelpunten die worden afgekeurd op een teennageltje buitenspel.

TEN DERDE. De UEFA is een maffiose club engnekken, een als Cosa Nostra ingerichte kliek omhooggevallen paarsgebroekte beroepsbestuurders die alleen maar geilen op macht, geld en de fijnste plekjes in de skybox, en als ze worden tegengewerkt of tegengesproken meteen gaan dreigen met uitsluiting en straffen. Hoe is het nou mogelijk dat Virgil van Dijk, door een journalist geconfronteerd met het verleden van matchfixing van Felix Zwayer, reageert met: "Do you want to get me in trouble?" Dat is omdat hij niks kán zeggen, omdat de corrupte en autocratische haatclub UEFA de touwtjes stevig in handen heeft, kritiek op de eigen kliek niet wordt geaccepteerd en ze bij het minste beetje tegenwind dreigen met straffen, uitsluiting en torenhoge boetes. Daarom kreeg Zwayer een flauwe boete van € 300 voor matchfixing en daarom kreeg Bellingham een boete van € 40.000 toen hij commentaar had op deze wegkukelaar. Voetballers zijn al niet de leukste figuren om tegenaan te lullen en op deze manier, en door deze maffiapraktijken ('wie zingt gaat slapen'), zijn spelers niets meer dan monddood gemaakte marionetten. Ze staan met de mond naar de camera, maar met de rug tegen de muur. Voor 'kritische' voetbalmedia is het ook veel te belangrijk om dat tafeltje in het stadion te krijgen (liefst twee of drie plekjes) en weet u waarvan we dus al helemáál niets hoeven te verwachten? Van de KNVB. De oranje UEFA-fluffers met een casting couch in de Zeister bossen. De KNVB is niets meer dan de UEFA op Madurodam-formaat. Een schijnheilige club naar boven geflikkerde leraren Maatschappijleer met een voetbalachtergrond in Schubbekuttebalophetdak 5 die hun politievriendje naar binnen hebben gefröbeld, als het gaat over een of ander gaar regenboogbandje plots een moralistische muil trekken maar als het baasje van de UEFA of de FIFA roept weer netjes aan de lijn gaan lopen, en ondertussen alleen maar bezig zijn hoe ze het leven van voetbalsupporters zo zuur mogelijk kunnen maken.

Voetbal op UEFA-niveau is helemaal niet 'for the fans', met supporters die worden uitgeknepen, uitgevreten en niet serieus genomen. Het voetbal is een netwerkspelletje voor een stel smerige autocraten daar veilig in de skybox, met een pinot gris in de ene hand en een kaasje in de andere hand. Het scheelt ze ook helemaal niks dat beslissingen zo inconsistent zijn als stront, dat scheidsrechters vogelvrij zijn, dat er aan de lopende band verkeerde beslissingen worden genomen: ze stellen doodleuk bewezen blunderaars en zelfs een voor matchfixing veroordeeld risicofiguur aan voor hyperbelangrijke wedstrijden in een halve finale van een groot eindtoernooi. Maar in de finale zitten ze er weer, netjes in hun blauwe UEFA-pakjes, op hun voor fans onbetaalbare plekken, gnuivend als de VAR heeft ingegrepen als een vingerkootje aan de verkeerde kant van de lijn valt. En ach, voor wie hoeven ze nu eenmaal bang te zijn? Voor voetballers? VOOR DE MEDIA? De pinot gris staat koud, de kaas is gesneden. UEFA maffia.