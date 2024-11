Hallo mijnheer de bondscoach! Welke spits heeft Oranje nodig tegen Hongarije? Ronald Koeman, dubbele punt "Eentje die ze erin schiet". Potverdomme Roon, wat een heerlijk Cruijffiaans antwoord. Waarheid als een Koe, man, uitgerekend in de week dat Johan Cruijff 60 jaar geleden debuteerde tegen GVAV oet Grunn. (Echt een heerlijk verhaal bij RTV Noord gisteren.) Foto Boven: Wout Weghorst aan het trainen, zonder een ✝-kruisje aan z'n oor trouwens. Kruis figureert wel weer in dit stichtelijke verhaal bij de NOS, over dat u - het publiek - niet langer de Twaalfde Man bent, maar bent omgevolkt door niemand minder alsdan... God. Noem dat maar eens een publiekswissel. Maar als God de Twaalfde Man is, wat is de VAR dan? Q? Enfin, boeien allemaal die jezuswappies, schiet ze er gewoon in ja, verdoemme! AMEN.

SPEL stilgelegd voor reanimatie bij Hongaarse bank - ambulance op Arena-deck

1-0: Weghorst 8' (hele rare VAR-penalty)