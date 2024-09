Knip & Plak - Geïrriteerde Weghorst fietst na training Oranje snel weg - Wout Weghorst heeft de training van het Nederlands elftal na afloop snel verlaten. De spits van Oranje maakte een geïrriteerde indruk, gooide zijn shirt van zich af en stapte op de fiets richting het hotel. Weghorst was even daarvoor op de training in botsing gekomen met Jurriën Timber (ANP Photo)

A: Z'n moeder. Kijk mam, zonder handen

B: Zaakwaarnemer in Saoedi-Arabië

C: Adidas om sorry voor Nike te zeggen

D: Knokploeg uit Borne

E: Tikkie van 160 euro naar het CJIB

F: Anders, namelijk...